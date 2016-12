L1 - Saint-Etienne : Corgnet prend son mal en patience

Annoncé sur le départ en janvier de cette année, Benjamin Corgnet évolue avec la réserve de l'ASSE depuis le début de la saison. Une situation délicate qu'il tend à relativiser.

En tout et pour tout, Benjamin Corgnet a disputé un seul match de Ligue 1 cette saison. La situation du milieu de terrain de l’AS Saint Etienne s’est peu à peu délitée, c’est peu dire, le joueur se trouve actuellement dans une impasse. En janvier dernier, déjà, Christophe Galtier souhaitait se séparer de plusieurs joueurs, six au total. Corgnet figurait sur cette liste noire, raison pour laquelle il a rapidement été écarté du groupe après avoir signifié sa volonté de rester. « C’est une situation délicate, pas facile, mais je continue à faire le boulot pour être prêt physiquement si on fait appel à moi. Voilà c’est comme ça, ce sont des décisions comme il y en a partout », assure-t-il dans les colonnes de l’Equipe, ce mardi. Son contrat arrive à échéance l’été prochain, mais les dirigeants stéphanois s’impatientent.

Corgnet : « Les clubs sont au courant de ma situation »

Bernard Caïazzo décrivait il y a peu les pertes financières engendrées par la persistance de plusieurs joueurs à ne pas vouloir partir malgré le peu d’intérêt qui leur est accordé sur le plan sportif. « Ce que tu as gagné avec la qualification en seizièmes de finale de l’Europa League, tu l’as perdu avec eux », expliquait alors le président du Comité de surveillance de l’ASSE à l’Equipe. Corgnet se décidera-t-il à quitter les Verts dès cet hiver ? Rien n’est moins sûr. « Je n’en sais rien je verrais en fonction des opportunités. Pour l’instant, je suis quand même bien à Sainté, il me reste six mois de contrat, mon avenir ne me stresse pas. Les clubs sont au courant de ma situation, je ne suis pas blessé, je suis en forme. » Une ultime salve qui ressemblerait presque à un appel à l’aide.