L1 - PSG : Nasser Al-Khelaïfi soutient Unai Emery

Il aura donc fallu attendre le 22 décembre et la fin de la phase aller du championnat pour voir Nasser Al-Khelaïfi défendre son coach.

S’il s’était contenté de quelques paroles banales à l’issue de certains revers douloureux, le président du Club de la Capitale a, cette fois-ci, tenu un discours efficace à nos confrères du journal Le Parisien. Souvent décrié pour ses choix et les résultats décevants du PSG depuis le début de la saison, le Basque a reçu un soutien important.

Al-Khelaïfi : « Emery est l’un des meilleurs entraîneurs du monde »

Le dirigeant qatari n’a pas fait les choses au hasard. La dernière fois qu’il s’était exprimé de la sorte, c’était pour mettre fin à l’aventure de Laurent Blanc. Là, le patron du Paris Saint-Germain a envoyé un message positif à son technicien. « J’ai toujours dit que je faisais totalement confiance à Unai Emery, a-t-il déclaré. C’est l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe et il le serait resté même si nous avions perdu contre Lorient. » Au lendemain de la large victoire acquise au Parc des Princes contre une très faible équipe bretonne (5-0), le Parisien a refusé d’utiliser le mot « crise » et a plutôt évoqué « un problème de motivation ». Après cinq mois, Nasser Al-Khelaïfi est enfin sorti du bois pour défendre l’entraîneur qu’il avait mis en place l’été dernier.