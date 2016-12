L1 – PSG : Lucas s’est marié au Brésil

Vendredi, Lucas s’est marié au Brésil en présence de son coéquipier du PSG, Marquinhos, et d’autres footballeurs brésiliens.

Après la large victoire du PSG contre Lorient mercredi (5-0, 19eme journée de Ligue 1), Lucas Moura avait confié ne pas avoir beaucoup dormi ces derniers jours en raison de la perspective de son mariage. C’est désormais chose faite. Vendredi, l’attaquant parisien a épousé Larissa Saad au Brésil. Son coéquipier et ami, Marquinhos, était évidemment présent pour l’événement et n’a pas hésité à mettre l’ambiance. D’autres joueurs brésiliens, à l’instar de Kaka et Nenê, étaient présents pour cet événement dont il est possible de voir quelques images grâce aux publications de Lucas sur les réseaux sociaux.

