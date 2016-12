L1 - PSG : Les ambitions de Lo Celso

Le nouveau milieu de terrain du PSG Giovani Lo Celso a confié ses ambitions à l'AFP, avant de rejoindre la France.

Dans quelques heures, Giovani Lo Celso débarquera à Paris, en provenance de Buenos Aires. Le milieu de terrain argentin de 20 ans a décidé de faire le grand saut et traverser l’Atlantique pour rejoindre l’Europe, et notamment le PSG, où il s’est engagé l’été dernier pour cinq ans. Avant d’embarquer, l’ancien joueur de Rosario Central s’est confié à l’AFP sur ses ambitions. « Comme joueur, on rêve toujours de jouer. Il y a de grands joueurs au PSG. Je vais m’entraîner au maximum pour gagner du temps de jeu. J’ai hâte de rejoindre l’équipe et d’apporter ma pierre à l’édifice. Le championnat est encore long, avec les joueurs qu’il y a, le PSG va y arriver », a déclaré le natif de Rosario, qui a également précisé à quel poste il se sentait le plus à l’aise : « Ici en Argentine, je jouais comme meneur de jeu, mais je peux jouer dans un 4-3-3. Je ferai ce que me demandera l’entraîneur ». La balle est dans le camp d’Unai Emery.