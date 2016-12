L1 - PSG : Jesé d’accord pour rejoindre Las Palmas ?

Après six mois à Paris, l’attaquant espagnol Jesé Rodriguez aurait émis le souhait de rejoindre Las Palmas dès cet hiver, selon la Cadena Ser. Un prêt serait dans les tuyaux.

Le Mercato devrait être agité au PSG. Troisièmes à l’issue de la phase aller en L1 et opposés au FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions, les Parisiens souhaitent se renforcer. L’arrivée de Giovani Lo Celso est déjà actée, celle de Julian Draxler espérée et d’autres renforts pourraient arriver, notamment au poste d’avant-centre, où les dirigeants du club de la Capitale s’activent pour trouver une doublure à Edinson Cavani. Le secteur offensif, vu comme pauvre en quantité pendant la première moitié de la saison, serait alors plein à craquer. Mais un joueur pourrait s’en aller dès le mois de janvier. Jesé Rodriguez, arrivé en provenance du Real Madrid pour 25 millions d’euros l’été dernier, peine à convaincre après avoir vu ses premiers mois au club gâchés par des pépins physiques et se cherche une porte de sortie. Il aurait même déjà donné son accord pour rejoindre Las Palmas cet hiver, selon la Cadena Ser.

Jesé, seulement deux buts marqués

Le joueur, natif de la ville, est en mal de temps de jeu et pourrait se relancer en Liga. Reste à connaître la volonté des dirigeants parisiens, qui devront certainement prendre en charge une partie du salaire de Jesé dans le cadre d’un prêt pour rendre l’opération faisable. Mais il est tellement urgent pour l’international espagnol, qui souffre pour s’acclimater à Paris (deux petits buts en quatorze apparitions), de retrouver de la confiance et des minutes que son club pourrait consentir un effort.

A voir aussi :

>>> Toute l’actualité du PSG

>>> Toute l’actualité du Mercato