L1 - Nice : Entre quatre et six semaines d’absence pour Younes Belhanda

Younes Belhanda souffre d’une fracture d’un orteil et sera indisponible entre quatre et six semaines.

Pour les Aiglons, la fin d’année 2016 se termine en eau de boudin. Après le nul à Bordeaux (0-0) et les exclusions de Mario Balotelli et Younes Belhanda au Matmut Atlantique mercredi, Nice a perdu son milieu offensif marocain pour plus longtemps qu’un match de suspension. Victime d’une fracture à un orteil, le joueur de 26 ans sera indisponible entre « quatre et six semaines » comme l’a précisé l’OGC Nice dans un communiqué. Élément incontournable des Niçois durant la première partie de saison, l’ancien Montpelliérain a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives. Un apport et une qualité technique qui ont aussi permis à Nice de bien figurer jusqu’ici.

Très probablement forfait pour la CAN

Du coup, la blessure de Younes Belhanda est problématique pour Nice et la sélection marocaine. Même s’il n’est pas encore officiellement forfait pour la Coupe d’Afrique des Nations 2017 (14 janvier – 5 février), sa participation semble impossible. À moins d’un miracle total, le Niçois ne sera pas remis à temps pour participer à la CAN. Les Lions de l’Atlas, dirigés par le Français Hervé Renard, vont très probablement devoir se passer des services du milieu offensif azuréen.