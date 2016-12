L1 - Metz : L'affaire des lanceurs de pétards avance

Suite aux incidents du match Metz-Lyon, un deuxième lanceur de pétard à été placé en garde à vue, révèle France Bleu Lorraine Nord ce jeudi.

Vingt-quatre jours après les incidents qui ont conduit à l’arrêt du match Metz-Lyon, un deuxième lanceur de pétard a été placé en garde à vue mardi dans la capitale mosellane. C’est en tout ce que révèle France Bleu Lorraine Nord ce jeudi. Ce Messin de 34 ans devrait ensuite être présenté à un juge d’instruction en vue d’une mise en examen.

La sanction de la LFP n’est toujours pas tombée

Le premier lanceur de pétard avait quant à lui été interpellé dans la semaine suivant le match. Dans une interview au Républicain Lorrain, il avait avoué « avoir agi comme un con ». « On jouait la 30eme minute. Ce but a provoqué beaucoup de joie et d’excitation. Comme tout le monde, j’ai voulu participer à l’ambiance. J’ai lancé le pétard pour faire du bruit. Mais il est parti plus loin que je le voulais. J’ai vraiment merdé… », avait avoué le jeune homme de 23 ans, dont le pétard avait touché Anthony Lopes, le gardien de l’OL, victime de surdité pendant quelques jours. Le deuxième pétard avait quant à lui atteint le gardien, au sol, et le médecin du club lyonnais. Depuis ces incidents, la tribune Est du stade Saint-Symphorien a été fermée à titre conservatoire, en attendant la sanction définitive de la LFP, qui tombera dans les prochaines semaines.