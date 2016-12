L1 – Metz : Cheick Diabaté va se relancer chez les Grenats

Six mois après son départ en Turquie, Cheick Diabaté est déjà de retour en France.

Le Malien a été prêté jusqu’à la fin de la saison au FC Metz, actuellement dix-huitième de Ligue 1 (virtuellement barragiste) à la trêve. La rumeur d’un retour de l’ancien Girondin en France avait pris de l’épaisseur vendredi. Osmanlispor, club avec lequel l’attaquant africain a signé un contrat de trois ans, a confirmé le soir même le prêt sans option d’achat du buteur malien.



Diabaté n’a marqué aucun but en championnat avec Osmanlispor



L’été dernier, après 8 ans à Bordeaux, Cheick Diabaté, en fin de contrat avec le club au scapulaire, a paraphé un bail de trois ans jusqu’en 2019 avec le club turc. Auteur d’aucun but en championnat (8 matchs) cette saison (mais buteur à 5 reprises en Coupe de Turquie), le Malien n’a pas trouvé le rythme dans un championnat qu’il a découvert. Un retour en L1 à Metz pourrait relancer celui qui a inscrit 66 buts en 152 matchs avec les Bordelais. Avec l’absence prolongée de Mevlut Erding (6 buts en 12 matchs de L1), qui n’a plus foulé les pelouses depuis le 6 novembre, l’arrivée de Cheick Diabaté serait un renfort de poids pour le secteur offensif des Grenats. A terme, il pourrait former un duo intéressant et expérimenté avec l’attaquant turc, une fois que ce dernier sera remis.