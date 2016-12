L1 - Marseille : Une offre transmise à Aston Villa pour Amavi

Selon La Provence, l'Olympique de Marseille aurait transmis une offre à Aston Villa et Jordan Amavi pour le transfert du joueur cet hiver. Elle est actuellement étudiée par les deux parties.

L’OM avance ses pions. Ce n’est un secret pour personne, le club phocéen entend bien se renforcer de manière considérable dès cet hiver. En attaque, au milieu, en défense, la nouvelle direction de l’OM a les coudées franches pour agir tous azimuts et faire valoir ses compétences sur le marché des transferts. La priorité va à la défense où à gauche, par exemple, le seul Henri Bedimo, blessé, est suppléé avec peu de réussite par Rekik et Hubocan. L’urgence point. La piste conduisant à Amavi a donc pris de l’ampleur, voire une certaine épaisseur ces dernières 24h. Si l’on en croit les informations transmises par la Provence, une offre a même était transmise au principal intéressé et son club d’Aston Villa, qui évolue en Championship cette saison.

L’OM doit faire face à la concurrence

Jeune joueur prometteur du temps où il évoluait encore dans l’hexagone, le latéral gauche toulonnais a vécu une acclimatation délicate outre-manche pour cause de blessure. Écarté des terrains pendant près d’un an, Amavi a retrouvé son niveau de jeu depuis le lancement de la saison 2016-2017 et étudierait la proposition de l’Olympique de Marseille. Celle-ci avoisinerait les 10 millions d’euros selon la Provence. Mais la concurrence est rude, car d’autres écuries se sont également positionnées sur le dossier. On parle de Liverpool notamment. Les discussions sont en cours avec l’OM, son agent était à Marseille lundi afin d’avancer. La balle est dans le camp de Jordan Amavi désormais.