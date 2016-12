L1 - Lyon : Nabil Fekir ne veut pas quitter les Gones pour l'instant

Depuis qu’il est entré dans le paysage lyonnais et dans celui du football français, Nabil Fekir attise les convoitises des plus grands clubs européens.

Interviewé par le magazine Planète Lyon, l’international français a parlé de son avenir et de ses possibilités. S’il souhaite rester à Lyon pour l’instant, le Gone a toujours des envies de Liga, de Premier League et de Bundesliga.



Fekir : « Je ne suis pas très bon, donc je n’ai pas reçu de propositions »



Titulaire à douze reprises cette saison en Ligue 1, Nabil Fekir a du mal à retrouver son niveau de jeu depuis une rupture du ligament croisé du genou droit il y a un peu plus d’un an. Le Lyonnais, auteur de quatre buts en 14 matchs de championnat, le Rhodanien sait que son niveau de jeu n’est pas satisfaisant. « En ce moment, je ne suis pas très bon sur le terrain, donc je n’ai pas reçu de propositions de grands clubs, a reconnu le Tricolore. (…) Je ne m’attendais pas à un retour aussi compliqué. (…) Je dois prouver que je mérite de jouer davantage. »



Fekir : « Avec mon agent, on ne parle pas d’un futur départ »



En jouant plus et mieux, le joueur de 23 ans devrait voir les prétendants revenir au galop. Mais le Lyonnais n’est pas pressé : « Je suis sous contrat avec le club jusqu’en 2020. Je me vois rester à Lyon jusqu’à cette date sans problème, a-t-il révélé. Je suis bien ici, l’OL est un très grand club. Avec mon agent, on ne parle pas du tout d’un futur départ. (…) J’espère simplement avoir plus de temps de jeu en seconde partie de saison. » Mais le maître à jouer des Gones ne perd pas le nord pour autant. Son avenir, il l’imagine aussi hors de France dans les plus grands clubs du continent : « Je suis un joueur ambitieux, j’aimerais plus tard découvrir un autre football : l’Espagne, l’Angleterre, l’Allemagne sont des championnats qui m’intéressent. Alors pourquoi ne pas partir un jour dans un de ces championnats ? Mais pas dans l’immédiat. »