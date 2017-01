L1 : Deux points en moins pour Metz et match à rejouer face à Lyon

La LFP a choisi que le match entre Metz et Lyon serait rejoué. Les Messins perdent également deux points.

La sanction est tombée et elle fait très mal au FC Metz. Un mois après les incidents du match Metz-Lyon, qui avait été interrompu à la suite de jets de pétards sur Anthony Lopes, la LFP a décidé de faire rejouer le match entre les deux équipes à Saint-Symphorien, mais à huis- clos et à une date ultérieure. La rencontre entre les deux formations avait été arrêtée alors que les Messins menaient 1-0 avant le coup de folie d’une poignée de supporters lorrains. Par ailleurs, Metz a écopé d’un retrait de trois points, dont un avec sursis, soit un retrait deux points immédiat. « Compte tenu de la gravité des faits, le FC Metz se voit infliger trois points en moins, dont un avec sursis, a déclaré Sébastien Deneux, le président de la commission de discipline de la LFP. Le match devra donc être rejoué à huis-clos. »



Metz perd deux places et pointe au 19eme rang de la L1



Les Grenats, qui risquaient la défaite sur tapis-vert après les incidents du 3 décembre, ont été sanctionnés très durement. Alors que Metz lutte pour le maintien depuis le début de la saison, le club lorrain, avec deux points en moins, trébuche de deux places au classement et se retrouve avant dernier de Ligue 1 avec 17 unités. Bernard Serin, le président de Metz, avait réclamé un peu plus tôt dans la soirée de jeudi de rejouer le match et de la clémence pour Metz. Son premier souhait a été entendu, pas le deuxième.