L1 : Des offres pour Severin ?

Yoan Severin, la défenseur de la Juve, aurait des courtisans en Ligue 1.

En France, Yoan Severin est un quasi-inconnu. Pourtant, ce jeune défenseur de 19 ans est l’un des deux Français qui évoluent à la Juventus Turin cette saison, avec Patrice Evra. Formé à l’OL, passé par l’Evian TGFC et finalement transféré à la Juve en 2014, le natif de Villeurbanne parfait son apprentissage dans l’équipe réserve du club turinois (entraînée par Fabio Grosso) et vient de faire ses débuts en équipe de France U20. Mais son contrat se termine à la fin de la saison et son avenir est incertain. Les dirigeants de la Vieille Dame privilégient une prolongation et un prêt cet hiver pour aller s’aguerrir ailleurs en Europe.

« Quatre clubs de Ligue 1 sont intéressés »

Et pourquoi pas en Ligue 1 ? C’est en tout cas ce que laisse entendre son agent dans les colonnes de L’Equipe ce samedi. Mais Frédéric Guerra préfèrerait lui un transfert sec. « Quatre clubs de L 1 sont intéressés. L’idée, c’est de lui faire signer un contrat de trois ans et demi où tout le monde serait gagnant. Yoan, qui pourrait poursuivre sa progression. Son nouveau club, qui peut envisager une opération intéressante à la revente dans deux ans par exemple. Et la Juve, car elle serait prioritaire sur le rachat, mais bénéficierait également d’un pourcentage à sa revente. »