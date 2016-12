L1 - Angers : Une première recrue nommée Bamba

La première recrue hivernale du SCO Angers se nomme Abdoulaye Bamba, défenseur latéral de 26 ans sans club depuis six mois.

Angers tient sa première recrue de l’hiver ! En chute libre depuis deux mois, et par épargné par les blessures, le SCO devait se renforcer, et a annoncé ce vendredi l’arrivée d’Abdoulaye Bamba, qui s’est engagé jusqu’en juin 2018. L’arrière latéral ivoirien de 26 ans était sans club depuis son départ de Dijon à la fin de saison dernière, où il avait disputé 27 matchs (dont 26 comme titulaire) en Ligue 2. Formé à la Juventus Turin, où il n’a jamais joué, le natif d’Abidjan avait signé à Dijon en 2010. Il compte deux sélections en équipe de Côte d’Ivoire, et retrouvera donc à Angers ses compatriote Ismaël Traoré (qui vient de prolonger) et Nicolas Pépé.