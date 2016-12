Klopp ironise sur le transfert d’Oscar

Le transfert d’Oscar vers la Chine pour un montant de plus de 60 millions d’euros a fait réagir Outre-manche. Jürgen Klopp, l’entraineur des Reds, ne s’est pas gêné pour ironiser sur ce transfert faramineux.

A Chelsea depuis 2012, le Brésilien Oscar a décidé de changer d’air. Il faut dire qu’il n’était pas dans les plans d’Antonio Conte, qui l’a titularisé cinq fois en début de saison, puis ne l’a plus vraiment utilisé. Son transfert vers la Chine pour un gros montant (61 millions d’euros) a ainsi fait réagir Jürgen Klopp.

L’entraîneur de Liverpool estime que l’argent dirige plus que jamais les envies de joueurs et préfère en plaisanter : « Le reste de l’Europe pense des choses similaires à propos de l’Angleterre : c’est l’argent qui attirerait les meilleurs joueurs ici. Aujourd’hui, la Chine n’est pas le championnat où vous avez vraiment envie de jouer et la seule manière de faire venir les joueurs, c’est l’argent. Si un joueur décide d’aller là-bas, vous ne pouvez pas les en empêcher. Je ne sais pas si l’on peut parler d’une sorte de danger. C’est juste une autre option. Je pense que tous les proches de la famille d’Oscar sont heureux de cette décision : « Finis les problèmes d’argent » (rires). C’est comme ça… ».