Khedira: "Ce que j'adore chez les Tunisiens est..."

La star de la Juventus, Sami Khedira a parlé de ses sentiments envers son pays d’origine, la Tunisie. Le milieu de terrain de la vieille dame a parlé de la différence entre les cultures des pays qu’il a visités ainsi que l’émotion particulière qu’il ressent en visitant la Tunisie.

Lors d’une interview accordée au magazine allemand « Bild », Khedira a expliqué: « Le fait d’avoir connu plusieurs cultures est une très bonne opportunité pour moi. Je n’entends plus les clichés qui parlent des allemands. Au contraire, on me dit toujours que nous sommes devenus plus tolérants, plus ouverts et qu’on joue un très bon football ».

A propos le pays de son père, la Tunisie, Khedira a dit: « Les gens mènent une vie simple en Tunisie mais ils sont très contents quand même et c’est ce que j’adore le plus. La simplicité les rend heureux. Ceci est peu remarqué en Europe par exemple ».