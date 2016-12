Jupiler Pro league : Lovre Kalinic rejoint la Gantoise

Le Gantoise a officialisé la signature de Lovre Kalinic ce mercredi. Le club belge encaisse trois millions d'euros dans l'affaire, le transfert le plus onéreux de son histoire.

Septième de la Jupiler Pro League, La Gantoise s’est offert un dernier rempart de choix en la personne de Lovre Kalinic. L’international croate, présent dans les tribunes la veille à l’occasion du match entre Genk et son nouveau club (2-0), a signé jusqu’en 2021 pour un montant avoisinant les trois millions d’euros, soit le record du club en matière de transfert. Réserviste pendant l’Euro, le portier de 26 ans s’est offert un record dans son pays en conservant ses cages inviolées pendant huit matches en 2015. Et la Gantoise aura bien besoin de son savoir faire dans les cages si le club souhaite prolonger son aventure européenne et redresser sa situation sportive en Belgique.