Jesé est le « pire homme sur terre » selon son ex

Jesé Rodriguez, l’attaquant espagnol du PSG, ne semble pas dans une bonne phase sur le terrain et y compris en dehors. Son ancienne petite amie a ainsi eu des mots très durs envers lui dans un magazine espagnol.

Depuis le début de la saison, l’attaquant Jesé fait davantage parler de lui en dehors des terrains. Auteur seulement de deux buts avec le club de la capitale toutes compétitions confondues et peu utilisé par Unai Emery, son entraîneur, l’Espagnol aime se faire remarquer hors des pelouses.

On le savait chanteur mais on le connaissait moins dans sa vie privée. Son ancienne petite amie, Melody Santana Pena, a ainsi évoqué sa détresse pour le magazine Vanitatis. Au début du mois de décembre, elle avait déjà révélé au footballeur la naissance de leur deuxième fils, Naizan, par le biais… d’Instagram (voir ci-dessous).

Bienvenido neizan😍😍😍😍#enamoradisimadeti#nuestrohijoyaestaaqui#neizanrodriguezsantana#jeserodriguez10#telocomunico#feliz

Une photo publiée par 🎀*Melody*🎀 (@melody.santanaa) le 6 Nov. 2016 à 4h38 PST

Dans les colonnes du magazine, elle s’est un peu plus épanchée sur sa situation actuelle et son manque de communication avec l’ancien joueur du Real : « J’espère que l’on trouvera un accord. Il a beaucoup changé avec les nouveaux amis qu’il s’est fait. Il est le pire homme sur terre et m’a laissé tomber durant mes deux grossesses, mais il est le père de mes enfants et pour toujours ».

Jesé a semble-t-il abandonné son ancienne petite amie y compris dans le domaine financier : « Je suis effondrée. Tout cela est un calvaire pour moi. Je ne veux pas la gloire ou la vengeance, je veux juste qu’il réagisse et qu’il fasse semblant d’avoir bonne conscience. Je dois me battre pour le bien de mes enfants. Je ne veux rien pour moi, mais je voudrais qu’il se rende compte qu’une chambre de 15 mètres carrés n’est pas le bon endroit pour élever deux enfants ».

Il faut rappeler que le footballeur s’était affiché avec sa nouvelle petite amie Aurah Ruiz, une starlette de télé-réalité, à son arrivée au PSG l’été dernier.

❤️ amor irresistible ❤️ @aurah.ruiz

Une photo publiée par Jesé Rodríguez (@jeserodriguez10) le 7 Juil. 2016 à 17h00 PDT