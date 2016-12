Italie : Juventus Turin : Allegri sur le départ, Rincon en approche ?

Les médias italiens font part ce mardi d'un intérêt pour Tomas Rincon de la part de la Juventus Turin, qui pourrait également voir son entraîneur Massimiliano Allegri partir l'été prochain.

La perte d’Arturo Vidal, Andrea Pirlo et Paul Pogba en deux ans a fait du mal au milieu de terrain de la Juventus Turin. De plus, le club bianconeri doit faire face au départ de Mario Lemina à la CAN (du 14 janvier au 5 février) avec le Gabon. Les dirigeants du club piémontais seraient décidés à recruter. Si Axel Witsel, milieu du Zénith Saint-Petersbourg, est régulièrement cité, c’est Tomas Rincon, milieu du Genoa, qui serait proche de signer, d’après les révélations de Sky Sports Italia. L’opération pourrait se conclure autour d’un prêt avec option d’achat automatique, d’une valeur proche de 10M€. L’international vénézulien de 28 ans viendrait ainsi renforcer une équipe fragilisée après la défaite en Supercoupe d’Italie vendredi face au Milan AC (1-1, 3-4 aux t.a.b.).

Allegri sur le départ l’été prochain ?

Cette contre-performance est venue relancer le débat autour d’un départ de Massimiliano Allegri l’été prochain. La Gazzetta dello Sport en a même fait sa Une mardi. Les relations entre le coach italien et ses dirigeants ne seraient pas au beau fixe. Pour le remplacer, les noms de Paulo Sousa, entraîneur de la Fiorentina ou encore de Leonardo Jardim, coach de Monaco, sont évoqués.