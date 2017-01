Glo CAF Awards : Mosimane meilleur entraîneur, Mamelodi meilleure équipe

Le coach sud-africain Pitso Mosimane a été nommé meilleur entraîneur de l’année 2016 lors de la cérémonie des Glo CAF Awards, organisée jeudi soir au Nigéria.

L’ancien international sud-africain a débuté avec Supersport United en 2001. Il a entraîné l’Afrique du Sud par intérim en 2006 avant de devenir l’adjoint du Brésilien Carlos Alberto Parreira de 2006 à 2010. Il a été désigné par la Fédération d’Afrique du Sud de football pour prendre la tête de la sélection après la Coupe du monde en Afrique du Sud.

Il a pris en main le Mamelodi Sundowns en 2012 avec qui il a remporté la Ligue des Champions 2016. Un titre qui a permis au club sud-africain d’être nommé meilleur club de l’année 2016, logique !

Pitso Mosimane has clinched the Coach of the Year award #GloCAFAwards2016 pic.twitter.com/0ASBr7Ng2R

— CAF (@CAF_Online) 5 janvier 2017