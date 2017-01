Glo CAF Awards : Iheanacho meilleur espoir de l’année 2016

Le Nigérian Kelechi Iheanacho a été élu meilleur espoir africain de l’année 2016, lors de la cérémonie des Glo CAF Awards qui a eu lieu ce jeudi 5 janvier au Nigéria.

Outre le ballon d’or qui récompense le meilleur joueur africain de l’année, l’instance africaine a attribué un prix au meilleur espoir du continent. Et c’est l’attaquant de Manchester City qui a été l’heureux élu.

Iheanacho est arrivé premier devant le Congolais Meschak Elia, deuxième et le Guinéen Naby Keita qui complétait le podium.

The Super Eagles native @67Kelechi is the Most Promising Talent #GloCAFAwards2016 pic.twitter.com/UO34CCxjAY

— CAF (@CAF_Online) 5 janvier 2017