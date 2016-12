Gignac au coeur d'une bagarre générale

En pleine prolongation de la finale retour du Tournoi d'ouverture du championnat mexicain remportée par les Tigres de Monterey, une bagarre générale a éclaté entre les protagonistes des deux camps. L'arbitre a décidé d'expulser trois joueurs.

105eme minute, le score est de 0-1 pour le Club America contre les Tigres de Monterey de Gignac et Delort. On joue les prolongations de la finale retour du Tournoi d’ouverture du championnat mexicaine et les Aguilas tiennent par le bon bout ce succès. Mais c’était avant que n’éclate une bagarre générale entre les protagonistes des deux équipes qu’ils soient sur le terrain ou sur le banc. Une faute du latéral gauche des Tigres devant le banc de l’America et les esprits s’échauffent à commencer par ceux de l’entraîneur Ricardo La Volpe qui s’en prend à André Pierre Gignac. Les deux hommes sont presque front contre front provoquant un attroupement. Si tout le monde essaye de calmer le jeu, une bagarre éclate hors caméra. Un joueur des Tigres est pris à partie par ceux de l’America. S’en suivent alors des droites et autres coups, le temps de quelques secondes. L’arbitre de la rencontre décide d’interrompre le match pendant quelques minutes pour faire retomber la pression et surtout échanger avec ses assistants afin de savoir ce qu’il s’est réellement passé. Après avoir déjà expulsé deux joueurs durant la rencontre, il décide d’adresser un carton rouge à l’Argentin Paolo Goltz et l’Américain Alvarado Ventura (qui était sur le banc) du Club America et au Mexicain des Tigres, José Rivas.

Au final, ce sont les Tigres qui s’imposeront aux tirs au but après que leurs adversaires aient loupé toutes leurs tentatives. Gignac remporte du même coup son deuxième titre de champion en deux saisons.

