Genk : Stuivenberg nommé à la tête de l'équipe

Albert Stuivenberg est le nouvel entraîneur de Genk. Il remplace Peter Maes licencié la veille.

En Belgique, on ne traîne pas. Quelques heures seulement après l’annonce du licenciement de son entraîneur Peter Maes, le club de Genk lui a trouvé un remplaçant. Et ce n’est pas Bensik Hasi contrairement à ce qu’annonçait la RTBF lundi. Il s’agit du Néerlandais Albert Stuivenberg, adjoint de Louis Van Gaal à Manchester United dernièrement. Il était libre depuis. Genk est neuvième du championnat belge avec 25 points pris en 19 rencontres. « Quand on voit la culture sportive de Genk et la manière dont ils veulent jouer, il n’est pas étrange de voir qu’ils ont contacté quelqu’un comme moi », a déclaré Stuivenberg.