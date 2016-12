Alex Ferguson a rendu visite à José Mourinho au centre d’entrainement de Manchester United pour la première fois depuis son départ du club.

Une visite qui a fait plaisir au coach portugais. Le « Special One » a confié à la presse anglaise: « Depuis son départ, il n’a jamais visité le centre d’entrainement. Je lui ai demandé de le faire. Je voulais que les joueurs voient une sommité comme lui. On a partagé quelques moments ensemble et on a déjeuné ensemble aussi ».

Mourinho a ajouté: « Je suis parmi ceux qui respectent le passé. Je sais très bien qu’il aime le club, il s’agit de sa maison. Il sera toujours le bienvenu ».