FC Barcelone : Guangzhou sur Turan ?

Le milieu barcelonnais Arda Turan serait sur les tablettes de Guanzhou Evergrande, selon le journal turc Fanatik.

Les clubs chinois continuent leur marché en Europe. Après avoir attiré l’Argentin Carlos Tévez et le Brésilien Oscar dans l’Empire du milieu, la Chinese Super League ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Et cette fois-ci, ce serait du côté du FC Barcelone que Guangzhou Evergrande espère faire ses emplettes. Selon le journal turc Fanatik, Arda Turan intéresserait fortement le champion d’Espagne en titre. Une possible offre de 50 millions d’euros serait même dans les tuyaux. Un départ semble toutefois improbable pour le joueur acheté 34 millions d’euros (+7 de bonus) à l’été 2015. En effet, après des débuts en demi-teinte, l’international turc (95 sélections) semblent peu à peu trouver ses marques. En 19 matchs, Arda Turan a déjà fait trembler les filets à 11 reprises. Il est d’ailleurs le troisième meilleur buteur du club catalan derrière Lionel Messi et Luis Suarez.