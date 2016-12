FC Barcelone : Aleix Vidal, c'est 15 millions

Le défenseur du FC Barcelone Aleix Vidal, peu utilisé cette saison, ne sera pas vendu pas en-dessous de 15 millions d'euros, croit savoir Mundo Deportivo.

Aleix Vidal a déjà des envies de départ. Arrivé en Catalogne à l’été 2015, l’international espagnol (1 sélection) était pressenti pour prendre la succession de Daniel Alves, parti à la Juventus Turin. Problème, l’ancien joueur du FC Séville n’a pas su convaincre son entraîneur Luis Enrique. Le jeune Sergi Roberto, formé à la Masia, lui est clairement préféré. Avec seulement 19 apparitions sous le maillot blaugrana depuis son arrivée, le natif de Valls ronge son frein sur le banc barcelonais. Une situation que le joueur a de plus en plus de mal à accepter. Même si Aleix Vidal n’a pas publiquement fait part de ses envies de départ au club, le Mundo Deportivo le voit d’ores et déjà plier bagage dès cet hiver. Et selon le quotidien espagnol, le FC Barcelone aurait fixé le prix de son joueur à 15 millions d’euros.