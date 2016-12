Espagne - Real Madrid : Ronaldo a refusé la Chine

Un club chinois aurait proposé 300 millions d'euros au Real Madrid pour recruter Cristiano Ronaldo, selon son agent. Mais le Portugais a dit non.

Après Oscar et Carlos Tevez, en attendant peut-être Angel Di Maria et Pepe, une autre star du football est courtisée par le championne chinois. Et ce n’est pas n’importe qui, car il s’agit ni plus ni moins que du meilleur joueur de l’année 2016, Cristiano Ronaldo. Son agent Jorge Mendes a révélé à Sky Italia jeudi qu’un club chinois, sans citer lequel, avait fait une offre pharaonique au Portugais et à son club le Real Madrid. Une offre qui a été refusée. « Le marché chinois est un nouveau marché. Ils peuvent acheter beaucoup de joueurs, mais c’est impossible pour Ronaldo d’y aller. Cristiano est le meilleur joueur du monde et de tous les temps. C’est normal qu’il ait des offres. Un club chinois a proposé 300 millions d’euros au Real Madrid et plus de 100 millions par an à Cristiano. Mais l’argent ne fait pas tout. Le Real, c’est sa vie. » A 31 ans, le double champion d’Europe 2016 vient tout juste de prolonger son contrat avec les Merengue jusqu’en juin 2021. Les Chinois attendront.