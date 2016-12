Espagne - Atlético Madrid : Simeone ira au bout de son contrat

Diego Simeone ira certainement au bout de son contrat, qui court jusqu'en juin 2018, a affirmé le président de l'Atlético Madrid.

Malgré une sixième place en Liga, à neuf points du Real Madrid, et peut-être un début de lassitude qui commence à poindre de la part de ses joueurs, Diego Simeone ira bien au bout de son contrat, qui court jusqu’en juin 2018. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le président des Colchoneros, Miguel Angel Gil Marin, ce mardi sur La Sexta. « Il va rester cette saison et la saison prochaine certainement », a assuré le président, qui avait recruté Simeone, élu meilleur entraîneur de l’année ce mardi, en 2011. L’Argentin devrait donc vivre la première saison de l’Atlético dans son nouveau stade de Wanda Metropolitano (73 000 places), qui devrait ouvrir ses portes à l’été prochain. En mars 2015, Simeone avait prolongé son contrat jusqu’en juin 2020, mais il a annoncé en septembre dernier l’avoir écourté de deux ans, soit jusqu’en juin 2018. Les clubs intéressés par El Cholo, à commencer par l’Inter Milan, devront donc encore patienter un an et demi.