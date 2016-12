Espagne - Athletic Bilbao : Un départ l'été prochain pour Laporte ?

Le défenseur français de l'Athletic Bilbao Aymeric Laporte s'est dit prêt à étudier toutes les propositions de transfert l'été prochain.

Aymeric Laporte est-il enfin prêt à quitter le cocon ? Fortement courtisé l’été dernier par Manchester City, le joueur formé à l’Athletic Bilbao avait fini par décliner la proposition du club mancunien en prolongeant son contrat avec le club basque jusqu’en 2020. Pep Guardiola s’était alors rabattu sur le non moins talentueux défenseur anglais John Stones. Lors d’une interview accordée à El Correo, Aymeric Laporte a été invité à réagir sur ce transfert avorté. « Cela aurait été un très bonne porte de sortie, pas seulement pour moi, mais pour tous joueurs. Mais la philosophie de l’Athletic est très spéciale ». Un départ cet été était donc encore trop tôt pour le natif d’Agen.

Clause libératoire fixée à 65 millions

Mais à écouter les propos du principal intéressé, la donne semble avoir légèrement changé quelques mois plus tard. « Tu te dois de réfléchir aux offres, et si de nouvelles propositions arrivent, je les étudierai ». Un message qui n’est certainement pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Si un départ lors du Mercato hivernal paraît peu probable, son cas risque d’agiter fortement les grands clubs européens l’été prochain. Mais pour le déloger, les courtisans vont devoir mettre la main à la poche. En effet, une clause libératoire de 65 millions d’euros est stipulée dans son contrat. Cette clause est valable pour la saison 2016-17 car pour la saison suivante, elle passera à 70 millions. A 22 ans, Aymeric Laporte a déjà 194 matchs de Liga dans les jambes.