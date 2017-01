Equipes de la CAN 2017, la RD Congo

Le coup d’envoi de la grande messe du ‘continent-mère‘ sera donné le 14 janvier 2017 à Libreville pour la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations 2017. A l’approche de ce rendez-vous phare des amateurs du ballon rond et de l’ensemble du sport africain, nous poursuivons notre tour d’horizon des seize équipes qualifiées avec la sélection de la République Démocratique du Congo.

Coup de projecteur sur les Léopards :

Historique :

A Oyem (Gabon), ce sera la 18ème participation de la RD Congo en Coupe d’Afrique des Nations. La première remonte à 1965, où les Léopards ont été éliminés dès le premier tour de la compétition. Trois ans plus tard, les Congolais disputent leur première finale de la CAN et atteignent à l’occasion la consécration suprême en s’imposant face au Ghana 1 à 0 grâce notamment à un but mémorable signé par l’illustre buteur congolais Pierre Kalala Mukendi alias «Le Bombardier». Une réalisation historique qui a permis au «Congo Kinshasa» d’intégrer pour la première fois le palmarès de la CAN.

En revanche, il ne s’agissait pas de l’unique sacre des Léopards puisqu’ils ont remarquablement renoué avec la victoire finale en 1974. Sept fois éliminés dès le premier tour (1965, 1970, 1976, 1988, 2000, 2004, 2013), cinq fois quart-de-finalistes (1992, 1994, 1996, 2002, 2006), une fois quatrièmes (1972) et deux fois troisièmes (1998, 2015), les protégés de Florent Ibenge auront à cœur de ramener pour la troisième fois le sacre final à Kinshasa.

Avec une troisième place lors de la dernière CAN en Guinée Equatoriale, suivie d’un titre de champion d’Afrique des joueurs locaux, la RD Congo se doit de jouer les premiers rôles et de viser le titre.

La route vers Libreville :

Engagée au sein du Groupe B avec la République centrafricaine, l’Angola et le Madagascar, la RD Congo a achevé sa compagne de qualification à la plus prestigieuse des compétitions africaines à la première place de sa poule avec un impressionnant total de 15 points sur 18.

Les coéquipiers de Cédric Bakambu n’auront finalement que très peu tremblé durant ces éliminatoires remportant cinq matches sur six. L’unique match où les Congolais ont été accrochés fut face à la République centrafricaine, 2-0 à l’extérieur.

Les stars à suivre :

Si Yannick Yala Bolasie manquera malheureusement le tournoi final pour cause de blessure, toutes les autres stars de l’équipe seront bel et bien au rendez-vous à l’instar de l’attaquant vedette de Villarreal Cedric Bakambu, du buteur de Hull City Dieumerci Mbokani, sans oublier Chancel Mbemba (Newcastle, Angleterre), Jonathan Bolingi (TP Mazembe, RD Congo), Youssouf Mulumbu (Norwich, Angleterre) et Neeskens Kebano (Fulham, Angleterre).

Programme :

1ère journée : 16 janvier

RD Congo – Maroc, 20h à Oyem

2ème journée : 20 janvier

Côte d’Ivoire – RD Congo, 17h à Oyem

3ème journée : 24 janvier

Togo – RD Congo, 20h à Port-Gentil

