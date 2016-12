Equipes de la CAN 2017, le Cameroun

Après le Gabon, pays hôte, nous passons à un autre favori du groupe A, le Cameroun, qui sera à Libreville à la recherche de son cinquième sacre continental.

Historique :

Les Lions Indomptables ont participé, pour la première fois à une CAN, à celle organisée au Soudan le 1970. Mais il a fallu attendre la 14e édition de la compétition continentale pour que le Cameroun réussisse l’exploit de remporter le titre après seulement trois participations à une CAN. Et depuis, la sélection camerounaise est devenue une grosse pointure du football africain. Les Lions Indomptables ont pu atteindre cinq fois encore la finale du tournoi, pour récolter les titres des CAN 1988, 2000 et 2002.

Toutefois le Cameroun a raté les deux CAN de suite, de 2012 et 2013, avant de revenir en 2015 pour terminer au pied de sa poule D derrière la Côte d’Ivoire, le Mali et la Guinée.

Route vers Libreville :

Le Cameroun a terminé leader de son groupe M des éliminatoires avec 14 poins, très loin de la Mauritanie (8 points), l’Afrique du Sud (7 points) et la Gambie (2 points).

Les Lions Indomptables ont gagné 4 matchs et ont fait deux nuls contre la Mauritanie et l’Afrique du Sud.

En phase finale de la compétition, le Cameroun va croiser le feu avec le Gabon, le Burkina Faso et la Guinée Bissau.

Les Stars à suivre :

Le Cameroun accède à ce tournoi sans sa star Samuel Eto’o, et d’autres calibres du football camerounais qui ont choisi de se retirer à l’instar de Stéphane Mbia et Joel Matip. Mais depuis ces départs, la sélection nationale est bien sur la bonne voie. Entre des expérimentés à l’image de Nicolas Nkoulou, et des nouveaux talents comme Vincent Aboubakar et Clinton N’Jie, le Cameroun pourrait bien réussir son voyage au Gabon.

Programme :