Entre Messi et Ronaldo, Kobe Bryant a du mal à faire son choix

Au détour d'une interview, Kobe Bryant, grand amateur de football, s'est penché sur la rivalité entre Messi et Cristiano Ronaldo. Et pour l'ancien Laker, il est difficile de faire un choix entre ces deux phénomènes.

Retraité des parquets depuis juin, Kobe Bryant profite de sa nouvelle vie après vingt ans passé sur les parquets de NBA. L’occasion pour lui de s’adonner à ses passions comme le football. Ayant passé une partie de sa jeunesse du côté de l’Italie quand son père jouait dans le championnat italien de basket, l’ancien Laker y garde forcément une attache particulière. « Je suis à jamais un rossonero. Mon joueur favori était Marco Van Basten », a-t-il déclaré lors d’une interview pour NBA.com.

Fan du Milan des années 90, il garde malgré tout un œil avisé sur la situation actuelle du football et la rivalité entre Messi et Cristiano Ronaldo. À la question qui il définirait comme le plus grand joueur actuel, KB24 préfère la jouer diplomate : « C’est très compliqué de choisir quel joueur est le meilleur. Cela dépend quel type de football on aime. Si on aime le tiki-taka, je choisis Messi, mais si tu préfère jouer plus agressif, alors c’est Cristiano. » Il faut dire que les deux joueurs se ressemblent un peu concernant le travail produit pour rester au top. Malgré tout, le quintuple champion NBA avoue son attirance pour le Barça. « J’aime plus le style de jeu du Barça, il est plus divertissant à regarder ». Le débat Messi-Ronaldo est donc loin d’avoir trouver son épilogue. C’est certainement quand les deux joueurs auront pris leur retraite qu’on se dira la chance qu’on a eu d’avoir deux phénomènes se tirer la bourre.