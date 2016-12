En 2016, le PSG est passé de l’espoir au doute

Le Paris Saint-Germain a vécu une année 2016 particulière, entre un début euphorique et de nombreux doutes arrivés l’automne venu. Le tout accompagné de gros changements à l’intérieur du club.

2016 devait être l’année du déclic, celle qui allait permettre au PSG de franchir un palier, notamment au niveau européen. Mais il n’en a rien été. Pis, le club de la capitale ne fait plus peur en Ligue 1, et encore moins en Europe.

Un titre acquis dès mars

Sacré champion d’automne fin 2015, le PSG est reparti sur sa lancée en janvier 2016 avec notamment une démonstration contre la révélation Angers, agrémentée de buts spectaculaires (5-1). Affrontant ensuite Chelsea en 8eme de finale de Ligue des champions, Paris n’a pas vraiment tremblé pour éliminer le club londonien (2-1/1-2). Tout allait donc bien pour les hommes de Laurent Blanc, sacrés champions de France dès le…13 mars, après un match enlevé à Troyes (victoire 9-0). Mais c’est après que tout s’est corsé.

Au-delà des deux défaites anecdotiques au final à Lyon (2-1) et face à Monaco (0-2), le PSG a vécu une belle désillusion en se faisant sortir en quart de finale de la C1 par Manchester City, au vécu moins important en Europe (2-2/1-0). Alignant un inhabituel et inédit 3-5-2 au match retour, Laurent Blanc a raté son pari et voit sa position subitement fragilisée alors qu’il avait été prolongé quelques semaines auparavant. C’est alors l’heure des changements au sein du club de la capitale malgré un statut de meilleure défense de l’histoire en championnat (19 buts), de meilleure attaque de la saison (101 buts) et un écart conséquent avec son dauphin Lyon (31 points), sans oublier deux autres trophées en fin de saison (Coupe de la Ligue, Coupe de France).

« Ibra » et Blanc quittent le navire

Zlatan Ibrahimovic est ainsi parti l’été dernier sur des records à la pelle (meilleur buteur parisien sur une saison en Ligue 1, 38 buts ; meilleur réalisateur du PSG en Coupe d’Europe avec 20 buts entre autres, meilleur buteur tout court du club avec 156 réalisations). Et, donc, Blanc est débarqué du club et remplacé par Unai Emery.

L’ancien entraîneur du FC Séville a une réputation flatteuse qui le précède avec trois Ligue Europa consécutives avec le club andalou. Mais ses méthodes tardent encore à porter leurs fruits, ses joueurs n’adhérant pas complètement au style de jeu qu’il veut mettre en place. Un style plus direct, moins axé sur la possession qui sort les Parisiens de leur confort dans lequel ils s’étaient habitués.

Déjà quatre défaites à la trêve

Avec l’arrivée de joueurs pas forcément aux noms clinquants (Ben Arfa, Jesé, Krychowiak, Meunier), Paris a peiné à imprimer sa patte sur la Ligue 1 cette saison jusque-là et a été devancé par Nice et Monaco dans cette première partie de championnat. La faute à un jeu peu convaincant, à des cadres vieillissants ou pas performants et à une attaque reposant trop sur Edinson Cavani, pourtant décrié par le passé.

Le PSG s’est ainsi incliné à quatre reprises depuis le début du championnat alors qu’il n’avait essuyé que trois défaites en tout sur chacune des trois saisons précédentes. Egalement deuxième de son groupe de Ligue des champions derrière Arsenal, alors que la première place était largement à sa portée, Paris affrontera le FC Barcelone en 8eme de finale. Autant dire que pour la première fois depuis presque cinq ans, le club de la capitale pourrait sortir de la compétition avant les quarts et ne pas être sacré champion de France. Les temps ont bien changé…