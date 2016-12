El Hadji Diouf: nous avons pris notre indépendance en 2002

Invité de l’émission » Le Vestiaire « , l’attaquant des Lions de la Teranga, El Hadji Diouf, est revenu sur la fameuse victoire des siens face à la France lors du mondial 2002.

Pour l’ex joueur de Liverpool, le Sénégal a pris son indépendance ce jour là, et non pas en 1960. Ce match a permis au peuple Sénégalais d’être réuni selon lui, avant de rajouter » Ce jour là on faisait abstraction de tout, quoi qu’il se passait, on allait jouer. On voulait écrire l’histoire ce jour là. La France l’avait déjà écrite mais pas nous. On voulait montrer sur la carte du monde où se situe le Sénégal…chaque 31 mai, c’est la fête au village, on mange du coq! Notre slogan est le Lion a mangé du coq, et chaque 31 mai, on le met à la télévision Sénégalaise ».

C’est ce qu’on appelle une éternelle victoire