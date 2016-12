El Hadji Diouf: Je suis le meilleur sénégalais de tous les temps

A chaque nouvelle sortie, l’ex international Sénégalais El Hadji Diouf défraie la chronique, et c’est désormais chose faite à l’occasion d’une interview accordée à nos confrères de So Foot.

Double ballon d’or Africain en 2001 et 2002, et finaliste de la CAN avec les Lions Indomptables, Diouf estime être tout simplement le meilleur sportif sénégalais de tous les temps « Je suis le plus grand sportif sénégalais de tous les temps. Qui a fait mieux que moi dans le sport sénégalais ? Qui ? « .

L’ex joueur de Liverpool va encore plus loin et estime que c’est tout à fait normal qu’il bénéficie d’un traitement de faveur par rapport aux autres joueurs « On ne traite pas le meilleur joueur comme on gère les plus mauvais. Chaque chose a son prix. Moi, j’étais un joueur exceptionnel. (…) Le football, c’est de l’art. Je garde ça en tête même quand je fais un petit match entre amis. Les autres joueurs s’arrêtent tous pour me regarder parce que je donne du plaisir. Le plus grand joueur, c’est celui qui joue en pensant au public ; qui fait le show, qui fait se lever les gens. Entrer sur le terrain, faire une passe que personne n’a vue, se lancer dans un tour d’honneur sous les applaudissements… Puis voir qu’à la sortie du stade mon maillot est trois fois plus cher que les autres« .

Quant à son palmarès, là encore, Diouf a trouvé la combine, est pense que la valeur des joueurs n’est pas liée au niveau, prenant même comme exemple Stéphane Guivarch, vainqueur de la Coupe du monde 98 avec la France » C’est une déception de n’avoir rien gagné avec mon pays. Je relativise, j’ai quand même fait une superbe carrière. Tout le monde peut gagner une Coupe du Monde. Beaucoup de joueurs l’ont gagné en restant sur le banc. Stéphane Guivarc’h, il l’a bien gagnée. Est-ce qu’il est meilleur que moi ? Guivarc’h est champion du monde, mais est-ce qu’il peut gagner le Ballon d’Or ? Même le Ballon d’Or africain, il ne pourrait pas. Alors que moi, je suis le double Ballon d’Or africain le plus méritant. Parce que je les ai gagnés sans jouer dans un grand club. »

Pour finir, Diouf n’a pas oublié d’en mettre à une à Steven Gerrard, son nouvel ennemi » Ce que je représente pour le Sénégal, il n’en représentera jamais le centième pour l’Angleterre. Il n’a jamais rien fait en Coupe du monde ou à l’Euro. Quand je suis arrivé à Liverpool, comme je faisais ce que je voulais, il trouvait que je ne respectais pas le club. Mais lui, il a carrément tué son équipe en glissant contre Chelsea. Si Liverpool n’a jamais gagné la Premier League, ce n’est pas un hasard. »