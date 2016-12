Draxler va rejoindre le PSG

D'après L'Equipe, Julian Draxler va signer au PSG au mercato d'hiver pour un montant de 42 M€.

Si l’officialisation n’interviendra que début janvier, il ne fait plus de doutes que Julian Draxler portera le maillot du Paris Saint Germain. L’Equipe de ce vendredi nous apprend que les trois parties on trouvé un accord pour le transfert de l’international allemand en provenance de Wolfsburg. Le montant de la transaction serait de 36 M€ (plus 6 M€ de bonus). Joueur polyvalent, capable d’évoluer sur les côtés ou en soutien de l’attaquant, Draxler va venir concurrencer un secteur déjà bien fourni (Di Maria, Lucas, Ben Arfa, Jesé, Pastore, voire Matuidi). Le mercato parisien ne devrait pas s’arrêter là, puisque une doublure est également recherchée pour soulager Cavani.