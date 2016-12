Draxler au PSG, ce n'est pas fait

Le feuilleton Julian Draxler ne fait peut-être que commencer. Si un accord donné par le joueur au PSG était évoqué par divers médias en début de semaine, l’ailier de Wolfsburg n’a visiblement pas encore fait son choix.

Son départ du VfL pendant le Mercato hivernal est quasiment acté, mais l’international allemand (23 ans, 27 sélections) ne connait pas encore sa future destination. C’est ce qu’il a assuré dans des propos rapportés par Bild ce jeudi. Il y a notamment expliqué être « en contact avec plusieurs clubs ». « Aucune décision n’a été prise. Nous allons réfléchir et prendre la plus judicieuse. » En effet, Draxler devrait avoir l’embarras du choix. Le club parisien n’est pas le seul à avoir flaire bonne affaire avec un joueur qui a perdu la moitié de sa valeur en six mois et qui se retrouve sur le marché des transferts pour une trentaine de millions d’euros, malgré un contrat qui court jusqu’en 2020.

Liverpool et Arsenal sur le dossier

D’après le Times, Liverpool se serait positionné sur le dossier. Jürgen Klopp, qui songe aussi à Christian Pulisic, évoqué également au PSG, cherche un renfort pour son secteur offensif. Mais les Reds n’auraient pas forcément les moyens de s’aligner sur l’offre parisienne, même si le club de la Capitale ne serait pas encore tombé d’accord avec Wolfsburg. Une autre formation de Premier League reste très intéressée par le profil de Draxler : Arsenal. Les Gunners sont positionnés de longue date sur cette piste et aimeraient ne pas se faire doubler par le PSG en janvier. Bref, Draxler à Paris, c’est encore loin d’être fait. Les enchères pourraient bien monter dans les semaines à venir et le feuilleton s’étendre jusque dans les derniers jours du Mercato hivernal. Pour une transaction qui semblait quasiment bouclée, il faudra finalement faire preuve de patience chez les dirigeants parisiens.