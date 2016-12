Drame de Cabinda: la douleur, sept ans plus tard

Dans une semaine, sept ans seront passés, mais la douleur est toujours présente. Quand le Football fait face au terrorisme, la plaie met beaucoup de temps à se refermer, et ce n’est pas pour demain.

Le 8 janvier 2010, le bus de la délégation de la sélection nationale du Togo était en route pour disputer la CAN 2010 en Angola lorsqu’il fut attaqué par des rebelles à Cabinda, une région séparatiste.

L’entraîneur-adjoint Amélété Abalo et l’attaché de presse Stan Ocloo ont perdu la vie lors de ce drame, alors que plusieurs personnes ont été blessées, dont Kodjovi Obilalé, gardien de but de l’équipe, et qui n’aura jamais pu refouler les pelouses depuis…

Kodjovi Obilale, aujourd’hui en France, se remémore ce jour tragique au micro de la BBC » Ce jour là, je me rappelle qu’une femme est montée dans le bus alors que je faisais face à la mort. Elle me parlait en portugais, je ne comprenais rien et pourtant, j’ai senti qu’elle voulait me rassurer, il y avait comme une connexion entre elle et moi, et cela m’a aidé à tenir.

Lorsque j’étais à l’hôpital, et avant une opération, j’ai dit à mon frère que cette fois j’allais pas m’en sortir, et que j’allais y passer, mais j’ai tenu bon, pour ma famille et mes deux enfants. Aujourd’hui je n’ai plus peur de mourir. »

Rappelez-vous, les joueurs avaient décidé de jouer la compétition en mémoire des victimes après ce drame, et pour montrer que la vie continuera au delà du terrorisme, mais le gouvernement togolais en a décidé autrement en rapatriant toute l’équipe à Lomé.

Une décision qui a poussé la CAF a sanctionner le Togo pour ingérence politique, avant d’être désapprouvée par la FIFA. Ce drame a eu des répercussions sur les éperviers qui n’ont pas pu se qualifier pour la CAN 2012 avant de créer la surprise en 2013 et de se hisser en quarts de finale pour la première fois de leur histoire.

L’attentat a été revendiqué par le Front de Libération de l’Enclave de Cabinda, par le biais de son secrétaire général Rodrigues Mingas, mais beaucoup de questions subsistent à ce jour. Pourquoi le Togo, pourquoi toucher au Football, cette source de joie de tout un continent…

Halte au terrorisme, et vive le football!