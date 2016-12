Dortmund : Weigl dans le viseur du Barça et City

Dragué par de nombreux clubs européens, Julian Weigl a trouvé deux nouveaux courtisans. Selon As, le FC Barcelone et Manchester City seraient entrés dans la danse pour obtenir la signature du jeune milieu de terrain.

Julian Weigl est très convoité. A seulement 21 ans, le milieu de terrain régale sous les couleurs du Borussia Dortmund depuis son arrivée en 2015 en provenance du Munich 1860. De quoi intéresser de nombreux clubs européens, dont le PSG et le Bayern Munich notamment qui auraient souhaité enrôler le jeune international allemand (4 sélections) dans leurs rangs l’été dernier. Mais selon As, deux nouveaux clubs sont entrés dans la course à la signature de Weigl. En effet, le FC Barcelone et Manchester City se montreraient fortement intéressés par le profil du joueur du Borussia Dortmund. Il reste néanmoins peu probable de voir la jeune pépite allemande quitter le Signal Iduna Park cet hiver, d’autant plus qu’elle a récemment signé un nouveau contrat jusqu’en 2021 avec l’actuel sixième de Bundesliga.