Dortmund : Ousmane Dembélé vers le Real Madrid

Copyright -Via Twitter @actufoot720

Mais où s’arrêtera la fulgurante ascension d’Ousmane Dembélé ? Auteur d’un début de saison tonitruant sous le maillot du Borussia Dortmund, le jeune prodige Franco-Malien, du haut de ses 19 ans, n’a pas fini de faire tourner les têtes.

Débarqué l’été dernier du coté de la Ruhr (Allemagne), son nouvel entraîneur au sein du club allemand Thomas Tuchel, en a tout de suite fait son homme de base en lui accordant les clés du jeu offensif de son équipe. Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, vif, rapide, et doté d’un coup de rein exceptionnel, Dembélé est en passe de devenir le nouveau chouchou des fidèles du Westfalen Stadion.

Cette saison, l’ailier supersonique comptabilise déjà 5 réalisations et 12 passes décisives en 21 apparitions entre Bundesliga et Ligue des Champions UEFA. Des performances exceptionnelles qui ne sont pas passées inaperçues chez les grands clubs européens et notamment chez le Real Madrid qui s’était déjà intéressé au jeune attaquant lorsqu’il évoluait au Stade Rennais.

En effet, comme l’affirme ce jeudi le quotidien espagnol Marca, le club madrilène aurait lancé les grandes manœuvres afin d’attirer l’originaire de Bamako dans ses rangs dès la saison prochaine. Le transfuge de Rennes serait la priorité absolue du coach Franco-Algérien des Merengue Zinédine Yazid Zidane.

Bien que son contrat actuel s’étend jusqu’en juin 2021, les avances du géant espagnol ne laisseraient certainement pas insensible la jeune pépite qui n’a jamais caché son admiration pour la Liga.