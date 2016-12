Divers : Le football roi des audiences en 2016

Vingt-trois matchs ou émissions liées au football figurent dans le Top 100 des meilleures audiences de l'année 2016, dévoilé par puremedias.com. Un véritable raz-de-marée.

Comme on pouvait s’y attendre, Euro 2016 en France oblige, le classement des meilleures audiences à la télévision française cette année est largement dominé par les programmes footballistiques, qu’il s’agisse de matchs ou d’émissions. Cette année, quasiment un quart des 100 meilleures audiences a été réalisé grâce au football, selon le Top 100 publié par pumedias.com, qui s’appuie sur les chiffres de Médiamétrie.

20,8 millions pour France-Portugal

Sans surprise, la finale de l’Euro entre la France et le Portugal, suivie par 20,8 millions de téléspectateurs, occupe la première place de ce classement. Ce France-Portugal version 2016 arrive en quatrième position des meilleures audiences de l’histoire du sport à la télévision française, juste devant l’inoubliable France-Brésil de 1998, le record étant toujours détenu par le France-Portugal de 2006 (demi-finale du Mondial), suivi par 22,2 millions de personnes.

France-Irlande un peu en retrait

C’est bien simple, en 2016, les sept matchs de l’équipe de France à l’Euro représentent les sept meilleures audiences de l’année, qu’ils soient diffusés par TF1 ou M6. La rencontre des Bleus la moins suivie reste le huitième de finale contre l’Irlande, qui se déroulait un chaud dimanche de juin à 15h00 (11,8 millions de téléspectateurs tout de même). Les cérémonies d’ouverture et de clôture de l’Euro figurent également dans le Top 10, alors que le magazine ayant suivi la demi-finale France-Allemagne est 12eme. D’autres matchs de l’Euro figurent dans ce classement, notamment ceux du Portugal, de l’Allemagne et de l’Italie. A noter que tous les matchs de l’Euro 2016 étaient également diffusés sur beIN Sports, mais les audiences n’ont pas été dévoilées.

Les Bleus ont renoué avec leur public

Preuve que l’engouement autour des Bleus n’a cessé de grimper en 2016, certains matchs de qualification pour le Mondial 2018 sont également dans ce Top 100, alors qu’aucun match du début de l’année (contre les Pays-Bas ou la Russie, par exemple) n’y figure. Ce mercredi, le documentaire sur les coulisses des Bleus à l’Euro, diffusé par TMC, a réuni 1,09 millions de téléspectateurs. Sans aucun doute, 2016 a définitivement marqué la réconciliation entre l’équipe de France et son public !

Le classement des audiences 2016

1- Portugal-France 20,8 millions sur M6 le 10 juillet

2- Allemagne-France, 19,3 millions sur TF1 le 7 juillet

3- France-Islande, 17,2 millions sur M6 le 3 juillet

4- France-Roumanie, 14,5 millions sur TF1 le 10 juin

5- France-Albanie, 13,9 millions sur TF1 sur 15 juin

6- Suisse-France, 13,5 millions sur M6 le 19 juin

7- France-Irlande, 11,8 millions sur TF1 le 26 juin

9- Cérémonie de clôture de l’Euro, 11,2 millions sur M6 le 10 juillet

10- Cérémonie d’ouverture de l’Euro, 11,1 millions sur TF1 le 10 juin

12- UEFA Euro 2016 le mag, 10,2 millions sur TF1 le 7 juillet

13- Portugal-Pays de Galles, 10 millions sur M6 le 6 juillet

14- Remise de la Coupe, 9,7 millions sur M6 le 10 juillet

15- Pologne-Portugal, 9,2 millions sur TF1 le 30 juin

16- Allemagne-Italie, 9,1 millions sur TF1 le 2 juillet

18- Pays de Galles-Belgique, 8,7 millions sur TF1 le 1er juillet

54- Angleterre-Islande, 7,2 millions sur M6 le 27 juin

56- Belgique-Italie, 7,2 millions sur M6 sur 13 juin

59- France-Suède, 7, 1 millions sur TF1 le 11 novembre

62- Portugal-Islande, 7,1 millions sur TF1 le 14 juin

68- Allemagne-Ukraine, 6,8 millions sur TF1 le 12 juin

82- France-Bulgarie, 6,6 millions sur TF1 le 7 octobre

86- Pays-Bas-France, 6,6 millions sur TF1 le 10 octobre

99- France-Cameroun, 6,4 millions sur TF1 le 30 mai