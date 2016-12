Dijon : Bernard prend la direction de la Bretagne

A six mois de la fin de son contrat, le latéral gauche de Dijon Quentin Bernard va s’engager pour deux ans et demi avec Brest.

En manque de temps de jeu avec Dijon et à six mois du terme de son contrat, Quentin Bernard a décidé d’aller voir ailleurs. Arrivé en juin 2015 au DFCO en provenance de Niort, le latéral gauche de 27 ans va s’engager pour deux ans et demi avec Brest, leader de L2 à mi-saison. Un accord en ce sens a été trouvé entre les deux clubs qui sera rendu officiel dès l’ouverture du Mercato hivernal le 1er janvier. « C’est un joueur exemplaire dans l’état d’esprit, qui a toujours su communiquer sa joie de vivre au sein du vestiaire, a déclaré Olivier Delcourt, président du club dijonnais dans un communiqué. L’ensemble du club lui souhaite bonne chance pour le nouveau challenge qui l’attend en Bretagne. » Les débuts de Quentin Bernard avec l’effectif brestois sont attendus pour la reprise de l’entraînement, le 28 décembre.