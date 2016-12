Des concessions pour les fêtes? Bryan Dabo n'en a cure

Si certains entraîneurs font la chasse aux kilos en trop, Bryan Dabo, le milieu de terrain de l'ASSE, assure ne pas se priver durant cette période de fêtes.

Les vacances de Noël, c’est le moment où l’on passe de bons moments en famille autour de repas copieux que se soit pour le 25 décembre ou pour le réveillon de la Saint Sylvestre. C’est aussi une période qui hante la plupart des entraîneurs, soucieux de ne pas voir revenir leurs joueurs avec quelques kilos en trop. Certains ont donc trouvé la parade comme Albert Cartier à Sochaux ou Frédéric Hantz. Le premier cité a avoué à l’Est Républicain « qu’à partir de 900 grammes de tolérance sur leurs poids de forme, ils payeront cent euros par 100 grammes d’excès ». Une méthode reprise par Hantz, le coach de Montpellier.

Toucher au porte monnaie pour être sûr d’avoir des résultats concluants ne doit pas être la règle du côté de Saint-Etienne si l’on en croit Bryan Dabo dans France Football. Le milieu de terrain de l’ASSE assure ne pas prendre des dispositions particulières durant les fêtes concernant une possible prise de poids. « Est-ce que je fais vraiment attention à ce que je mange pendant les fêtes ? Pas du tout. Quoiqu’il arrive, à la reprise, il faudra courir. Mais je ne fais pas n’importe quoi non plus… Surtout qu’on a un programme donné par le club pour les vacances, à base de petits footings. Et ça, je le suis à la lettre. Mais en fait, j’ai un peu de chance parce que je ne grossis pas en mangeant. »