Cristiano Ronaldo le papa, découvrez l'autre facette du madrilène

Cristiano Ronaldo n’est pas doué uniquement balle au pied. C’est aussi un père attentif et précautionneux avec son fils, qui répond au doux prénom de Cristiano Junior.

Depuis la naissance de son fils le 17 juin 2010, Ronaldo est devenu un autre homme. « Il a changé ma manière de penser. Grâce à lui, je suis plus calme et plus responsable. »

Papa poule à ses heures, le joueur peut compter sur le soutien de Dolores Aveiro, sa maman, pour éduquer son garçon. Si le nom de la femme qui a mis au monde l’enfant n’a jamais été dévoilé, CR7 n’en a cure. « Je ne dirai rien sur elle. Certains enfants ne connaissent jamais leurs parents. Mon fils aura la chance de connaître son père, c’est suffisant« , explique le Portugais

« Je veux que mon fils soit un top joueur comme moi » ! C’est la déclaration qu’avait faite il y a quelques temps notre cher Cristiano Ronaldo, qui réalise l’une de ses plus belles années en tant que footballeur. Vainqueur de la Ligue des Champions pour la troisième fois, du Championnat d’Europe pour la première fois, et du Ballon d’or pour la quatrième fois, CR7 a connu une année faste tant individuellement que collectivement.

Toutefois, dès qu’il a un peu de temps libre le Lusitanien en profite pour passer un peu de temps avec son fils, comme dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux par Cristiano Ronaldo Senior, où on le voit affronter son fiston autour d’une séance de tirs au but dans le jardin. Objectif pour Ronaldo Junior, marquer au moins un but sur ses trois tentatives face à son père, qui pour une fois se mue en gardien de but.

A cinq ans, Cristiano Junior a attrapé très tôt le virus et suit tous les matches de son papa. La star du Real Madrid a évoqué une anecdote des plus croustillantes « Mon fils se couche tôt. Mais l’autre jour, ma mère m’a raconté que pendant que nous jouions il n’arrêtait pas de pleurer et ne voulait pas s’endormir jusqu’à ce que je marque un but. J’ai marqué, et cinq minutes plus tard il s’endormait. »

CR7 est donc un papa comblé, et le joueur aurait décidé de rééditer l’expérience puisqu’il pourrait rapidement devenir père pour la deuxième fois selon la presse portugaise.

A en croire différents quotidiens, comme « Correio da Manha » et « Flash ! Vidas« , le Portugais aurait en effet décidé d’avoir un second enfant, reste désormais à savoir comment le petit Cristiano Junior va prendre l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur à la maison…