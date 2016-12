Côte d’Ivoire : Salomon Kalou évoque son avenir

Le métronome ivoirien du Hertha Berlin, Salomon Kalou, sera en fin de contrat l’été prochain. Arrivé en 2014 en provenance du LOSC, l’homme aux 82 sélections avec les Eléphants de la Côte d’Ivoire s’est imposé comme une pièce essentielle du système de Pál Dárdai.

A bientôt 32 ans, l’ancien pensionnaire de l’ASEC Mimosas a confié qu’il serait très heureux de prolonger son aventure avec les Berlinois : « Je suis heureux ici. J’ai la confiance de mon entraîneur et de mes coéquipiers« , explique l’international ivoirien lors d’une interview accordée cette semaine au média allemand DW « je me sens important ici, et s’il m’offre un nouveau contrat, je vais le signer car je suis vraiment content avec ce grand club ».

Une déclaration positive pour l’écurie allemande qui ne souhaite pas perdre l’un de ses meilleurs joueurs. Toutefois, Kalou a avoué songer à une fin de carrière aux Pays-Bas du coté du Feyenoord Rotterdam, un club avec lequel il a évolué entre 2003 et 2006 et qui lui tient particulièrement à cœur : « c’est une chose à laquelle je pense et que j’aimerais pouvoir faire. Je ne sais pas quand, mais c’est une possibilité« , a lâché le natif d’Oumé (Côte d’Ivoire).

A lire aussi >> Bundesliga : revoilà Salomon Kalou, le vrai !