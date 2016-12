Côte d’Ivoire : Didier Drogba rend visite à la famille Pokou

Le légendaire capitaine des Eléphants Didier Drogba a profité de ses vacances en Côte d’Ivoire pour apporter soutien et compassion à la famille de Laurent Pokou.

Accompagné par quelques membres de sa fondation, le joueur au grand cœur qui n’a jamais caché son admiration pour l’illustre disparu, s’est en effet déplacé la semaine dernière au domicile familiale de Pokou et a présenté ses condoléances aux parents et proches de « L’Homme d’Asmara« .

A lire aussi >> CAN Légendes (2/5) : Laurent Pokou, le Pelé africain

Considéré comme l’un des plus grands footballeurs ivoiriens de l’histoire, Laurent Pokou, meilleur buteur des Coupes d’Afrique des Nations 1968 (6 buts) et 1970 (8 buts), a porté pendant 38 ans le statut de meilleur buteur de l’histoire de la plus prestigieuse des compétitions africaines avec 14 réalisations. Jusqu’à ce que l’ex capitaine des Lions Indomptables du Cameroun Samuel Eto’o Fils le détrône en 2008 au bout de cinq participations alors que le mythique attaquant de l’ASEC Abidjan n’a lui eu besoin que de deux éditions pour inscrire ses 14 buts.

Le 13 novembre 2016, le football africain a perdu l’un de ses enfants les plus adorés, certainement l’un des meilleurs qu’ait enfanté le continent-mère.

A lire aussi >> Didier Drogba au chevet des orphelinats de la Côte d’Ivoire (vidéo)