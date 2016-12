Côte d’Ivoire : Chelsea repasse à l'offensive pour Franck Kessié !

Il n’a suffi que quelques mois à Frank Kessié pour devenir l’un des joueurs les plus courtisés du continent ! En effet, les rumeurs concernant l’éventuel transfert du jeune prodige ivoirien à Chelsea reprennent de plus belle !

Selon l’édition du jour du quotidien britannique The Guardian, le club londonien a retâté le terrain, malgré les réticences affichées depuis une longue date par les dirigeants de l’Atalanta Bergame, concernant un éventuel mouvement de la coqueluche de l’Atleti Azzurri d’Italia, avec à la clé une hausse dans les enchères.

Le board londonien, est bel et bien prêt à casser sa tirelire. De 10 millions, on est passé à 21 millions d’euros comme l’affirme le journal britannique.

Il convient de rappeler que cette saison, l’ancien capitaine des U17 des Eléphants de la Côte d’Ivoire comptabilise déjà 6 unités à son compteur but en 16 apparitions. Bien que son contrat actuel avec le club italien s’étend jusqu’en juin 2021, les avances du géant anglais ne laisseraient certainement pas insensible le natif de Ouaragahio (Côte d’Ivoire).

Ainsi le feuilleton Kessié ne fait que commencer…

