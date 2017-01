Copa del Rey : Le FC Barcelone s'est réveillé trop tard contre Bilbao

Là où certains adversaires du FC Barcelone décident de mettre le bus devant leur cage pour contrer le potentiel offensif des Catalans, Bilbao a opté pour un pressing haut et de l’engagement.

Cette tactique s’est avéré payante dès l’entame de la rencontre avec des Basques qui ont joué sans complexe en se montrant les plus dangereux. Les hommes de Valverde ont été récompensés de leurs efforts quand Aduriz, toujours très habile dans ses déplacements, a ouvert le score suite à un bon relais avec Raul Garcia après une inhabituelle perte de balle d’Iniesta (25e). Bilbao a eu la bonne idée de doubler la mise dans la foulée grâce à une demi-volée surpuissante de Williams à la suite d’une remise intelligente d’Aduriz (28e). Pendant ce temps-là, le Barça n’a rien proposé ou presque, avec simplement un penalty oublié sur Neymar en fin de première période (45e+1).



Bilbao réduit à neuf !



Après la pause, Barcelone est revenu avec d’autres intentions et a trouvé la faille grâce à un coup-franc de Messi qu’Iraizoz était pourtant parvenu à détourner sur sa barre avant que le ballon ne franchisse la ligne (52e). Un but qui aurait dû réveiller les hommes de Luis Enrique et permettre aux Blaugrana de revenir au score, mais cela n’a pas été le cas. Le compartiment offensif du Barça manquait d’inspiration jeudi soir et les joueurs de Bilbao ont continué à faire preuve de beaucoup d’engagement dans les duels. Un peu trop, puisque Raul Garcia (74e) et Iturraspe (81e) ont été logiquement renvoyés aux vestiaires après avoir écopé d’un second carton jaune. La défense de Bilbao, repliée sur elle dans les dernières minutes, a poussé un ouf de soulagement quand Messi a expédié une ultime frappe sur le poteau (90e+4). Si ce résultat est une contre-performance, les Catalans conservent leur chance de qualification avec un match retour qui aura lieu mercredi prochain au Camp Nou.