Comme Chelsea, eux aussi ont enchaîné les victoires

Grâce à son succès contre Bournemouth, Chelsea en est donc à douze succès consécutifs. Une victoire samedi lors de la 19eme journée et les Blues de Conte égaleraient le record de série de victoires sur une saison de la Premier League. Revue d'effectif sur ce record dans les autres championnats européens.

Premier League : En s’imposant contre Stoke samedi 31 décembre, Chelsea rejoindra Arsenal version 2001-2002. Une armada à forte connotation française. Au milieu des Patrick Viera, Robert Pirès, Sylvain Wiltord, Gilles Grimandi et Jérémy Alladière, Thierry Henry va surfer sur la saison et obtenir le titre de meilleur buteur de la Premier League. Il va surtout permettre aux Gunners de remporter leur douzième titre de champion, en terminant avec sept points d’avance sur Liverpool et dix sur Manchester United, triple tenant du titre. Il faut dire que les hommes d’Arsène Wenger y ont mis les moyens. Ils n’ont concédé que trois défaites sur la saison 2001-2002 signant également une série de treize victoires consécutives entre le 10 février 2002 (victoire 0-1 à Everton) et la 38eme et dernière journée le 11 mai 2002, toujours contre Everton (4-3). Ce record pourrait même monter à quatorze puisque les Londoniens avaient remporté leur match d’ouverture de la saison 2003-2004 contre Birmingham (2-0).

Liga : En Espagne, c’est le Barça qui détient le record de victoires consécutives sur une saison. Une année historique pour les Blaugranas de Pep Guardiola. En plus de conserver le titre de champion d’Espagne, le FC Barcelone remporte la Ligue des Champions ainsi que la Supercoupe d’Espagne. Considéré par Sir Alex Ferguson comme la plus grande équipe qu’il a rencontré, cette formation emmené par le trio Messi-Villa-Pedro va tout écraser sur son passage à commencer par le Real Madrid qui sera humilié au Nou Camp par une manita (5-0). Un succès obtenu durant la période faste barcelonaise avec seize victoires consécutives entre le 16 octobre 2010 et le 5 février 2011. Les coéquipiers de Thierry Henry resteront même invaincus entre la 3eme journée et la 34eme.

Serie A : L’hégémonie intériste. La Juventus reléguée en Serie A à cause du scandale des matchs truqués, l’Inter Milan s’impose comme l’ogre de la Serie A et récupère d’ancien Bianconero comme Ibrahimovic ou Vieira. Cette saison 2006-2007 ressemblera à une promenade de santé pour les hommes de Roberto Mancini qui attendront la 32eme journée pour connaître leur unique défaite contre la Roma (1-3). Une invincibilité de 32 matchs au cours de laquelle les coéquipiers de Maxwell font enchaîné 17 victoires consécutives entre la 8eme journée et la 24eme. L’AS Roma terminera dauphine des Intéristes avec 22 points de retard…

Bundesliga : Comme dans les autres champions, c’est un club historique qui détient le record allemand. Il s’agit du Bayern Munich de Franck Ribéry. Au cours de la saison 2013-2014, les Bavarois ont enchaîné la bagatelle de 19 victoires à la suite entre le 9eme et la 27eme journée. Les hommes de Pep Guardiola (encore lui) vont terminer la saison avec une avance de 19 points (2 défaites) sur le Borussia Dortmund qui réussira malgré tout à gagner à l’Allianz Arena (0-3) alors que le championnat était déjà plié. Et remporter par la même occasion la Ligue des Champions dans une finale 100% allemande contre le Borussia.

Ligue 1 : on termine ce tour d’horizon avec notre championnat. Et ce n’est pas Lyon ou Paris qui détiennent ce record de victoires à la suite mais bien Bordeaux. Les Girondins vont terminer la saison 2008-2009 avec un titre de champion de France et mettre fin à l’hégémonie de l’Olympique Lyonnais. Une saison historique avec un doublé Coupe (de la Ligue) – Championnat mais aussi le record de victoires consécutives sur une saison de Ligue 1. Le club du président Triaud réussira à remporter onze victoires entre le 14 mars 2011 et la 38eme journée le 30 mai 2011. Cette série a même continué l’année suivante à l’image d’Arsenal en Premier League puisque les pensionnaires de Chaban Delmas s’imposeront lors des trois premières journées de la saison 2009-2010.