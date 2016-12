Classement FIFA : le Sénégal se maintient sur le toit de l'Afrique !

La FIFA a publié ce jeudi 22 décembre son classement mensuel des nations, et sans surprise il n’y a que très peu de changements. La sélection nationale du Sénégal continue de trôner sur l’Afrique en conservant sa 1ère place.

En seconde position on retrouve toujours les Éléphants de la Côte d’Ivoire devant la Tunisie. L’Egypte (4e) et l’Algérie(5e) complètent le Top 5. Viennent ensuite la République Démocratique du Congo(6e) et le Burkina Faso (7e) qui devancent le Nigeria (8e), le Ghana (9e) et le Maroc (10e).

Malgré leur récents résultats sportifs probants, les Lions Indomptables du Cameroun, et les Aigles du Mali se retrouvent étonnement hors du Top 10 africain (respectivement 13èmes et 11èmes).

Il convient de noter les belles progressions du Sily National de la Guinée qui grimpe de 2 positions au classement pour se retrouver 16ème mais également de la Zambie auteur d’une ascension fulgurante avec une hausse de 5 places.

Le Top 10 africain :

1- Sénégal (33e)

2- Côte d’Ivoire (34e)

3- Tunisie (35e)

4- Egypte (36e)

5- Algérie (38e)

6- RD Congo (48e)

7- Burkina Faso (50e)

8- Nigeria(51e)

9-Ghana (53e)

10-Maroc (57e)

Au classement mondial, l’Argentine domine toujours la planète football, suivent le Brésil et l’Allemagne, tandis que la surprenante sélection de l’Iran fait un bond de géant et intègre désormais le Top 30.