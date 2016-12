Chine - Shanghai Shenhua : Officiel pour Tevez

Quelques jours après Oscar, une autre star du football mondial a été transférée en Chine. Il s'agit de Carlos Tevez, qui rejoint Shanghai Shenhua.

Quatrième du dernier championnat de Chine, Shanghai Shenhua s’est offert une recrue de choix ce jeudi. Comme attendu, Carlos Tevez s’est engagé avec le club entraîné par Gustavo Poyet, qui a trouvé un accord avec Boca Juniors pour le transfert de la star argentine. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé, mais on évoque un salaire de 38 millions d’euros par an.

Tevez va retrouve Ba et Martins

A 32 ans, le jeune marié va donc découvrir le septième club de sa carrière, après Boca Juniors, le Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City et la Juventus Turin. Au Shanghai Shenhua, l’ancien club de Didier Drogba et Nicolas Anelka, Tevez va retrouver deux anciennes gloires du football européen, Demba Ba (passé par Newcastle, Chelsea, Besiktas…) et Obafemi Martins (Inter, Newcastle, Kazan…). Après le Brésilien de Chelsea Oscar, Tevez est la deuxième grosse recrue hivernale du championnat chinois. En attendant Di Maria, Podolski, ou encore Pepe ?